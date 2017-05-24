Ростов-на-Дону, 24 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. На самой обсуждаемой в последние дни улице Ростова-на-Дону — Станиславского горожане предлагают установить информационные щиты с фотоснимками археологических находок. По их мнению, это поможет привлечь в южную столицу ещё больше туристов. Идею разместили интернет-пользователи в социальных сетях.

Егор Земцов Скелет коня

«Было бы здорово разместить здесь информационные щиты с фотографиями и точными данными о находках. Это развеет домыслы и создаст ещё одну туристическую метку в городе. Идея сама напрашивается, глядя на такой интерес жителей к истории родного края», — считает автор инициативы.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что в ходе проведения реконструкции улицы Станиславского археологи обнаружили древние захоронения меотов, фрагменты керамики. Уже найдено более 40 останков.

«Меоты — это такое население, которое переселилось с Кубани на рубеже эр. Они сформировали сельскую округу Танаиса. Это цепочка городищ и поселений, тянувшихся по нижнему Дону. В Ростове известно шесть таких городищ. Одно из них — Ростовское», — сообщил руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.

На этой неделе интернет-пространство вновь встрепенулось — археологи обнаружили ритуальное захоронение коня. Останки животного стали предметом бурного обсуждения среди горожан. Так, очевидцев поразил размер скелета, некоторые даже предположили, что это динозавр.

Кладбище меотов археологи продолжают исследовать. По их словам, работы здесь непочатый край. Артефакты из некрополя бережно передаются специалистам в лабораторию. Памятник древности ростовчане уже прозвали «городом мертвых».

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