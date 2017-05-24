Санкт-Петербург, 24 мая, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга второй раз подряд сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Как и на прошлом пленарном заседании, с таким предложением выступил единоросс Борис Ивченко, в свое время прославившийся тем, что засудил телеканал «Дождь» за вопрос о блокаде Ленинграда.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

Ивченко вновь не предоставил никакой аргументации своему предложению. В результате, 37 голосами «за» вопрос о референдуме был снят с повестки дня. 12 депутатов выступили против.

Теперь у комитета Заксобрания по законодательству есть право не включать вопрос о референдуме в повестку дня следующего заседания, так как единороссы предпочитают в подобных ситуациях руководствоваться регламентом Заксобрания, требующим повторения от начала всей процедуры внесения вопроса на пленарное заседание.

При этом, согласно федеральному закону о референдумах, городской парламент обязан был рассмотреть вопрос в течение 20 дней после того, как документы о регистрации инициативной группы по референдуму поступили в Мариинский дворец из Городской избирательной комиссии. Этот срок давно прошел.

Напомним, инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний. По последним данным соцопросов, большинство петербуржцев поддерживают идею общегородского референдума.

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Как известно, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. РПЦ до сих пор не подала официальную заявку на передачу собора в собственное ведение.