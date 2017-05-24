Сан-Франциско, США, 24 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Автомобиль Lexus RX450h который Apple использует для тестирования своей технологии автономного вождения, был вновь замечен водителями на дорогах Калифорнии, видео с этой машиной опубликовал у себя 24 мая портал The Drive.

Lexus RX450h III

Данное видео было снято водителем по имени Эндрю в районе Сан-Франциско, на трассе 101 North, автомобиль Apple двигался в направлении Юниверсити-авеню в Пало-Альто. Водителю удалось поймать в объектив один из трех автомобилей, которые участвуют в тесте.

Датчики и камеры, установленные на автомобиле резко выделяют его в общем потоке транспортных средств. Ранее СМИ уже сообщали, что на машине установлен 64-канальный лидар (лазерный радар) Velodyne Lidar Inc., два радара и несколько камер для навигации.

Издание MacRumors пишет, что как только 14 апреля Apple получила разрешение Департамента автотранспорта Калифорнии на тестирования беспилотных автомобилей, она сразу вывела автомобили на дороги. Внедорожниками управляют шесть сотрудников Apple, у которых есть опыт работы с беспилотными системами.

Напомним, в течение нескольких лет компания работала над собственными автомобилями с системой автономного вождения. Ранее СМИ сообщали, что изначально компания планировала представить беспилотный автомобиль собственного производства.

Однако после того как в апреле 2016 года исполнительный директор Apple Боб Мэнсфилд стал руководить данным проектом, он решил умерить амбиции и сконцентрироваться на разработке ПО для систем автономного вождения.