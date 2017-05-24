Визит на Кубань: что увидел и о чём говорил Путин
Краснодар, 24 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Краснодаре обсудили основные вопросы развития спорта и комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. Речь об этом шла 23 мая на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, в котором приняли участие заместитель председателя правительства страны Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Председательствовал на заседании президент РФ Владимир Путин.
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Как это было
Визит главы Российского государства в кубанскую столицу начался с посещения академии футбольного клуба «Краснодар». Вместе с главой FIFA Джанни Инфантинои в сопровождении владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Путин осмотрел учебный корпус и зал для тренировок. Здесь ребята встретили президента раскатистым «Здра-а-а-вствуйте!».
После фотосессии с воспитанниками академии, Путин пообщался с ребятами, которые рассказали, что им всё здесь нравится — и учиться, и тренироваться.
Вторым пунктом посещения стал новый стадион «Краснодар», открытый осенью 2016 года. После осмотра арены президент РФ пообщался с активом ведущих волонтерских объединений России.
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Президент FIFA Джанни Инфантино, осмотревший спортивные объекты Краснодара вместе с Владимиром Путиным, впечатлился увиденным и отметил, что никогда не сомневался в том, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу.
«Сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат», — сказал Инфантино, добавив, что стадион «Краснодар» — это «прекрасный пример, один из примеров того, что собой представляет Россия, что она такое и что она делает».
В качестве президента FIFA и в качестве футбольного фаната Джанни Инфантино пригласил «весь мир приехать сюда, в Россию, на Кубок конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну».
Показали главе государства и краевой многофункциональный спортивный комплекс «Город спорта», где ежедневно занимается 3,5 тысячи человек, из них более двух тысяч — дети. Кроме того, центр является базой для подготовки краевых сборных команд.
Автор видео FREE NEWS channel TV
О чём говорили на заседании
В начале заседания глава государства акцентировал внимание на воспитании здорового подрастающего поколения.
«Наша цель — обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что для этого, прежде всего, необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва: от секций в школах до спортивных вузов, от дворовых команд до сборных страны.
По его словам, программы дополнительного образования и стандарты в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям, представлять собой единый педагогический процесс. Путин отметил, что необходимо определить типы организаций, которые занимаются формированием спортивного резерва, а также их статус. Глава страны выразил недоумение в связи с большим количеством непонятных аббревиатур, которые обозначают названия различных видов детско-юношеских спортивных школ, и призвал навести порядок в этом вопросе.
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«У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, Бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля, и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки», — подчеркнул российский лидер.
«Также следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне», — сказал руководитель страны.
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Обсудили в ходе Совета и вопросы подготовки спортивных тренеров. По словам вице-премьера Виталия Мутко, за последние годы в это направление было вложено около 35 млрд рублей. В качестве положительного примера подготовки профессиональных кадров была приведена работа, выстроенная на Кубани, где сейчас действует один из лучших спортивных вузов страны. Сегодня в крае подготовку будущих спортсменов осуществляют свыше 5,2 тыс. тренеров на базе 282 спортшкол. В них занимаются свыше 211 тысяч спортсменов, 40% всех детей школьного возраста. Более тысячи представителей региона вошли в состав сборных команд России по 72 видам спорта, шесть лет назад таких спортсменов было всего 300.
Что касается профессионального развития российских футболистов, то, как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, одним из основных препятствий для этого является значительное число игроков-легионеров.
«Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших «звезд», нет. Можно при вашей поддержке произвести «импортозамещение» в российском футболе, 100-процентное», — обратился глава региона к президенту РФ.
Владимир Путин с идеей главы Кубани согласился.
Ещё один немаловажный вопрос — антидопинговый план. В ходе его обсуждения на совете президент РФ призвал относиться с крайней осторожностью к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Для нашей страны это имеет особое звучание. Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это не печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства, с этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии», — заявил Путин.
Глава государства отметил важность того, чтобы «этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент России Владимир Путин провёл в Краснодаре заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Участники встречи, в числе которых заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков и губернатор региона Вениамин Кондратьев, перед заседанием осмотрели спортивные объекты Краснодара.