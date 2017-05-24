Краснодар, 24 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Краснодаре обсудили основные вопросы развития спорта и комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. Речь об этом шла 23 мая на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, в котором приняли участие заместитель председателя правительства страны Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Председательствовал на заседании президент РФ Владимир Путин.

Admkrai.krasnodar.ru Фотосессия с воспитанниками академии

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Как это было

Визит главы Российского государства в кубанскую столицу начался с посещения академии футбольного клуба «Краснодар». Вместе с главой FIFA Джанни Инфантинои в сопровождении владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Путин осмотрел учебный корпус и зал для тренировок. Здесь ребята встретили президента раскатистым «Здра-а-а-вствуйте!».

После фотосессии с воспитанниками академии, Путин пообщался с ребятами, которые рассказали, что им всё здесь нравится — и учиться, и тренироваться.

Admkrai.krasnodar.ru Посещение спортивных объектов Краснодара

Вторым пунктом посещения стал новый стадион «Краснодар», открытый осенью 2016 года. После осмотра арены президент РФ пообщался с активом ведущих волонтерских объединений России.

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Президент FIFA Джанни Инфантино, осмотревший спортивные объекты Краснодара вместе с Владимиром Путиным, впечатлился увиденным и отметил, что никогда не сомневался в том, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу.

«Сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат», — сказал Инфантино, добавив, что стадион «Краснодар» — это «прекрасный пример, один из примеров того, что собой представляет Россия, что она такое и что она делает».

В качестве президента FIFA и в качестве футбольного фаната Джанни Инфантино пригласил «весь мир приехать сюда, в Россию, на Кубок конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну».

Показали главе государства и краевой многофункциональный спортивный комплекс «Город спорта», где ежедневно занимается 3,5 тысячи человек, из них более двух тысяч — дети. Кроме того, центр является базой для подготовки краевых сборных команд.

Автор видео FREE NEWS channel TV

О чём говорили на заседании

В начале заседания глава государства акцентировал внимание на воспитании здорового подрастающего поколения.

«Наша цель — обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что для этого, прежде всего, необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва: от секций в школах до спортивных вузов, от дворовых команд до сборных страны.

По его словам, программы дополнительного образования и стандарты в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям, представлять собой единый педагогический процесс. Путин отметил, что необходимо определить типы организаций, которые занимаются формированием спортивного резерва, а также их статус. Глава страны выразил недоумение в связи с большим количеством непонятных аббревиатур, которые обозначают названия различных видов детско-юношеских спортивных школ, и призвал навести порядок в этом вопросе.

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«У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, Бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля, и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки», — подчеркнул российский лидер.

«Также следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне», — сказал руководитель страны.

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Обсудили в ходе Совета и вопросы подготовки спортивных тренеров. По словам вице-премьера Виталия Мутко, за последние годы в это направление было вложено около 35 млрд рублей. В качестве положительного примера подготовки профессиональных кадров была приведена работа, выстроенная на Кубани, где сейчас действует один из лучших спортивных вузов страны. Сегодня в крае подготовку будущих спортсменов осуществляют свыше 5,2 тыс. тренеров на базе 282 спортшкол. В них занимаются свыше 211 тысяч спортсменов, 40% всех детей школьного возраста. Более тысячи представителей региона вошли в состав сборных команд России по 72 видам спорта, шесть лет назад таких спортсменов было всего 300.

Admkrai.krasnodar.ru Тренер с воспитанниками

Что касается профессионального развития российских футболистов, то, как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, одним из основных препятствий для этого является значительное число игроков-легионеров.

«Тогда никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли в больших «звезд», нет. Можно при вашей поддержке произвести «импортозамещение» в российском футболе, 100-процентное», — обратился глава региона к президенту РФ.

Владимир Путин с идеей главы Кубани согласился.

Ещё один немаловажный вопрос — антидопинговый план. В ходе его обсуждения на совете президент РФ призвал относиться с крайней осторожностью к институту информаторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Для нашей страны это имеет особое звучание. Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это не печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства, с этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии», — заявил Путин.

Глава государства отметил важность того, чтобы «этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент России Владимир Путин провёл в Краснодаре заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Участники встречи, в числе которых заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта России Павел Колобков и губернатор региона Вениамин Кондратьев, перед заседанием осмотрели спортивные объекты Краснодара.