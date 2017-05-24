Владивосток, 24 мая, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Лагеря Приморского края в 2017 году откроются более чем для 192 тыс. детей и подростков. На оздоровительную кампанию из региональной казны выделено почти 250 млн рублей. В общей сложности реестр включает в себя 619 организаций отдыха и оздоровления детей, однако свыше 60 объектов к работе из-за нарушений могут быть не допущены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Машков Илья Иванович.В пионерском лагере. 1926

Читайте также: 80 тыс. школьников Хабаровского края проведут лето в лагерях и здравницах

На детский отдых в оздоровительных лагерях Приморья в 2017 году предусмотрено почти 250 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей пойдут на компенсацию родителям части стоимости путёвок, 38,8 млн рублей — субсидирование организаций отдыха, 75,8 млн рублей — оздоровление школьников в трудной жизненной ситуации и так далее.

Всего оздоровительная кампания-2017 года охватывает более чем 192 тыс. детей, 95% из которых являются жителями Приморья в возрасте от 7 до 17 лет. Ещё около 6,5 тыс. детей приедут из других субъектов.

Свыше 5 тыс. школьников в трудной жизненной ситуации получат путёвки в загородные лагеря, около 1,3 тыс. детей отправятся на оздоровительные смены социально-реабилитационных центров. Первая смена начнётся 10 июня. Для подопечных соцзащиты откроются лагеря под Дальнегорском, Уссурийском и Владивостоком, на побережье Большого Камня, на острове Попова, в Партизанском и Спасском районах. Подростков из семей, нуждающихся в поддержке, примут также санатории «Сахарный ключ» и «Изумрудный».

Проект реестра лагерей Приморья охватывает 619 организаций отдыха и оздоровления детей, более 60 из которых к работе из-за выявленных нарушений могут быть не допущены. Организациям выдали предписания, нарушения должны быть устранены до начала летнего сезона.

Читайте также: Сахалинские школьники получат к лету новую здравницу

По словам директора департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольги Яриловой, из федеральной казны на организацию детского туризма в 2017 году предусмотрено более 300 млн рублей. Часть указанных средств будет направлена на проект «Дальневосточные рубежи», в рамках которого около 500 детей из различных регионов России смогут посетить Приморье и Хабаровский край.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Хабаровском крае в летних лагерях и оздоровительных центрах в 2017 году отдохнут 80 тыс. детей и подростков. Для них откроют 533 оздоровительные организации, в том числе 22 загородных лагеря, 434 лагеря дневного пребывания, 44 дневных лагеря труда и отдыха, 33 палаточных лагеря.