Москва, 24 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Как уточнили в ведомстве, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

Напомним, 23 мая стало известно, что в «Гоголь-центре» и по месту жительства Кирилла Серебренникова были проведены обыски. Позднее Серебренников был доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля.

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год неустановленными лицами из числа руководства организации «Седьмая студия», созданной Кириллом Серебренниковым, были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей.

Как сообщалось, данные средства были выделены в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию российского искусства.