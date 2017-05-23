Москва, 24 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Теракт на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании произошел на фоне геополитических изменений и носит очень глубокий символизм. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог Сергей Судаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хороший-плохой

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«Это чудовищный теракт, который произошел на фоне определённых геополитических изменений. Ближневосточное турне Трампа, достаточно успешное для него, он находит определённые точки согласия в тех странах, куда он приезжает. Есть те страны, которые, так или иначе, вкладывают десятки, сотни миллионов долларов в поддержание террористических организаций, в том числе Катар, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия подписывает крупнейший военный контракт с США и налаживает отношения», — обозначил политолог.

«Мы видим, что происходят очень жёсткие события в Мосуле, погибают мирные люди, женщины и дети, — констатировал Сергей Судаков. — На этом фоне мы видим, что теракт проносится именно по детям, это чётко спланированная акция, которая носит очень глубокий символизм. Это серьёзный удар по МИ5».

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена» — произошёл 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, ещё 59 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).