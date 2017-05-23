Пекин, 24 мая, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Антикоррупционный орган Компартии Китая заявил о том, что более 5 тыс. чиновников и партийных деятелей были наказаны за нарушение партийной дисциплины в апреле, передает агентство «Синьхуа».

5023 чиновника были вовлечены в 3514 эпизодов нарушений, сообщает Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины на своем сайте.

Получение незаконных поощрений стало самым распространенным правонарушением из всех. За ним следует злоупотребление пользования служебного транспорта, а также получение и дарение подарков.

Всего 16 060 чиновников были наказаны по 11 102 эпизодам нарушений за первые четыре месяца 2017 года.

Правила партийного поведения из восьми пунктов были опубликованы КПК в конце 2012 года в целях снижения негативного влияния нежелательных практик в работе чиновников и управленцев.

При Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины была создана система ежемесячного оповещения об осуществлении норм и правил внутри правительств провинциального уровня, центральных партийных и правительственных служб, госкорпораций и ключевых финансовых институтов.