Пекин, 24 мая, 2017, 02:15 — ИА Регнум. ЦК Компартии Китая подчеркнула роль экспертов в партийном управлении, призывая предпринять больше усилий для привлечения экспертов и интеллектуалов на службу интересам государства, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на постановление, выпущенное главным управлением комитета.

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Партийные комитеты на разных уровнях должны контактировать и предоставлять больше возможностей экспертам и интеллектуалам для того, чтобы «поставить мудрость на службу национального развития».

Все партийные комитеты и рабочие группы проведут глубокое исследование с целью помочь решить практические проблемы, говорится в постановлении.

Кроме того, утверждается, что экспертов будут стимулировать открывать бизнес, будет поддержано создание новых «фабрик мысли» с китайскими особенностями, а также добавляется, что экспертам должны предоставляться лучшие медицинские услуги.

Стоит отметить, что так называемые «фабрики мысли» или аналитические центры стали одним из важнейших элементов продвижения интересов государств на международной арене. Они призваны формировать образ будущего как для отдельных стран, так и для целых регионов или даже мира. В США только в 2012 году насчитывалось более 1800 «фабрик мысли», из которых в список «топовых» входило 55 организаций. Среди них числятся Брукингс институт, РЭНД-корпорэйшн, Институт внешнеполитических исследований, Гуверовский центр и целый ряд других не менее значимых.