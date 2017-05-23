Донецк, 24 мая, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Жители подконтрольной Киеву части Донецкой области направили свыше 1,5 тысячи обращений на «горячие линии» министерства здравоохранения ДНР. Все они по разным причинам заявили, что хотели бы лечиться в медицинских учреждениях Донецкой народной республики.

Операционная

Заявки и скан-копии документов людей, которые планируют пройти лечение в ДНР, сейчас систематизируются и выстраиваются в электронный реестр. Об этом 23 мая рассказал на брифинге исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

В частности, 85 жителей с подконтрольной Киеву территории Донецкой области официально зарегистрировались в ДНР для получения медицинской помощи в рамках гуманитарной программы по воссоединению народов Донбасса. Часть из них уже эту помощь получили.

Особое внимание в республике уделяется гражданам, которые нуждаются в жизненно важных видах помощи, но на Украине они не могут ее получить. Например, это люди, которым необходим кардиостимулятор.

Как рассказал заведующий отделением кардио‑ и рентгенэндоваскулярной хирургии Донецкого клинического территориального медицинского объединения Александр Кузнецов, на сегодняшний день в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в отделении находятся 13 пациентов, прибывших на лечение из подконтрольных Украине городов Донецкой области. Все они поступили сюда после звонков на «горячую линию».

И хотя направление гуманитарной программы «Имплантация устройств коррекции нарушения ритма сердца (кардиостимуляторов)» начало работать только 22 мая, за первые сутки уже успешно выполнено четыре операции.

Напомним, что 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основная цель — поддержка социально незащищенных жителей региона. Медпомощь оказывается по направлениям: имплантация кардиостимуляторов, родовспоможение, химиотерапия при онкогематологических заболеваниях у детей и взрослых, имплантация тазобедренных суставов, химиотерапия при онкологических заболеваний у детей и взрослых.