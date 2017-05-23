Нью-Дели, 23 мая, 2017, 23:19 — ИА Регнум. На севере Индии пассажирский автобус упал в горную реку со 150-метровой высоты, по меньшей мере 15 индуистских паломников погибли, 23 мая сообщает Associated Press.

Айтен Юран Паломническая тропа

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Автомобильная авария произошла в штате Уттаракханд, причины происшествия пока не установлены. Район аварии находится почти в 400 километрах к северо-востоку от Нью-Дели.

Спасатели обнаружили 15 тел погибших, восемь человек числятся пропавшими без вести, заявил представитель полиции Нанд Лал. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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Напомним, штат Уттаракханд является популярным туристическим местом отдыха во время летних каникул. Также в Уттаракханде в горном регионе Гархвал расположены индуистские храмы, которые являются местом религиозного паломничества. Ежегодно на дорогах Индии гибнет более 110 тыс. человек.