Краснодар, 23 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государство должно организовать финансирование перспективных молодых спортсменов, а также тех, кто уже покинул большой спорт. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 мая, на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое проходит в Краснодаре.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Женское тхэквондо

«Следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне, это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших», — сказал Путин.

При этом президент пояснил, что средства на такие программы должны быть изысканы за счёт сокращения необоснованных расходов при финансировании профессионального спорта.

«Также требуются дополнительные меры, которые позволят тем, кто достойно представлял страну на спортивной арене, обрести новые профессиональные возможности, найти применение своим талантам, своему опыту. Помимо этого, следует проработать тему с поддержкой серебряных и бронзовых призёров Олимпиад, достигших пенсионного возраста. Сейчас это делает Фонд поддержки олимпийцев, но он создавался для помощи действующим спортсменам и должен сосредоточиться именно на этой работе», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании совета Путин заявил, что в России нужно унифицировать названия спортивных школ.