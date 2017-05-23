Краснодар, 23 мая, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил недоумение в связи с большим количеством непонятных аббревиатур, которые обозначают названия различных видов детско-юношеских спортивных школ. Об этом российский лидер говорил на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, которое прошло сегодня, 23 мая, в Краснодаре.

Kremlin.ru Посещение Владимиром Путиным комплекса тренировочных залов «Чемпион». Краснодар, 23 мая 2017 года

Путин подчеркнул, что программы дополнительного образования и стандартов в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общему требованию, представлять собой единый педагогический процесс. Он отметил, что необходимо определить типы организаций, которые занимаются формированием спортивного резерва, а также их статус.

«Да и с названиями, наверное, вы со мной согласитесь, с названиями бы пора тоже разобраться, а то запутаться очень просто», — сказал Путин.

Он посетовал, что в России слишком много аббревиатур, которые обозначают спортивные организации, занимающиеся подготовкой резерва.

«У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, Бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля, и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки», — подчеркнул российский лидер.

При этом президент отметил, что в России безусловно есть система спортивной подготовки, которая складывалась десятилетиями. Но в нынешних реалиях назрела необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов. При реформе системы спортивной подготовки необходимо учитывать современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки, технологии, а также новые вызов, подчеркнул Путин.