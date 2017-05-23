Москва, 23 мая, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Если исходить из того, что среднесрочная инфляция составит 4%, то к 2020 году Центробанк может понизить ключевую ставку примерно на два процентных пункта. Как передает корреспондент 23 мая, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с депутатами фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Я исхожу из того, что среднесрочная инфляция будет около 4% и инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом. Тогда к 2020 году наша ключевая ставка будет 6,5−7%», — отметила Эльвира Набиуллина.

Между тем, по ее словам, ставка, по которой ЦБ будет выдавать кредиты банкам, зависит от того, в каком состоянии находится предприятие заемщика.

«Ставка будет определяться коммерческими банками, но в среднем, предполагаю, что она будет 9−10%», — рассказала Набиуллина.