Москва, 23 мая, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву предъявили окончательную редакцию обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Бывший глава Минэкономразвития обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России. Улюкаев обвинен в «получении взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2016 года министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за оценку, повлиявшую на заключение сделки по покупке государственного пакета акций компании «Башнефть».

После задержания министр был помещен под домашний арест. Вскоре после этого президент России Владимир Путин снял его со всех государственных должностей. Своей вины Алексей Улюкаев до сих пор не признает.