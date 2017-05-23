Брюссель, 23 мая, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Европейский Союз готов к расширению и углублению сотрудничества с Арменией, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 17-м заседании Совета сотрудничества Армения — ЕС, которое прошло сегодня, 23 мая, в Брюсселе.

Mfa.am Федерика Могерини и Эдвард Налбандян на встрече в Брюсселе 23 мая 2017 г.

Армянскую делегацию возглавлял глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Как отмечается в заявлении Евросоюза, стороны приветствовали завершение переговоров по недавно парафированному соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и призвали к его скорейшему завершению.

«Сегодня мы обсудили последующие шаги в наших отношениях. ЕС готов к расширению и углублению сотрудничеств с Арменией. Мы уже являемся торговым партнером номер один для Армении, самым крупным международным донором и содействуем реформам. Мы готовы продолжать содействие проведению реформ в ряде сфер, например, в вопросах экономического развития, становления бизнес-среды, укрепления прав человека, борьбы с коррупцией. Это конкретные вопросы, которые непосредственно касаются граждан РА», — заявила Могерини после встречи.

«Мы также обсудили процесс мирного урегулирования карабахской проблемы. ЕС убежден, что статус-кво является неустойчивым, конфликт нуждается в скорейшем политическом решении — в соответствии с принципами международного права. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — подчеркнула Могерини.

В свою очередь глава МИД Армении отметил, что заседание Совета прошло очень успешно. «Мы рассчитываем на укрепление партнерства и сотрудничества между Арменией и ЕС», — заявил он.

Совет также приветствовал начало переговоров по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте между Арменией и ЕС и призвал к дальнейшему сотрудничеству во всех возможных секторах.

Обе стороны с нетерпением ожидают скорейшего принятия совместных приоритетов партнерства, поскольку они будут играть ключевую роль в формировании помощи Евросоюза Армении в следующем цикле программы Единого механизма поддержки на 2017−2020 гг.

Совет рассмотрел последние политические, экономические и социальные реформы в Армении. ЕС принял к сведению прогресс, достигнутый в реализации этих реформ и приверженность Армении продолжать в позитивном русле, а также призвал ускорить реформы в конкретных областях.

В Евросоюзе напомнили, что недостатки, отмеченные во время недавних парламентских выборов, должны быть рассмотрены надлежащим образом. ЕС призвал к беспристрастному, заслуживающему доверия и эффективному расследованию всех предполагаемых нарушений прав человека, включая сообщения о неправомерных действиях полиции в ходе «кризиса Эребуни» в 2016 году. ЕС также призвал к справедливому судебному разбирательству осужденных по этому делу.

Была подчеркнута важность решения проблем в области правосудия и противодействия дискриминации по всем признакам, скорейшего принятия и применения законодательства против дискриминации и насилия в семье. Необходима постоянная согласованная борьба с коррупцией и решительная поддержка верховенства права, отметили в Брюсселе.

ЕС выразил признательность Армении за участие в рамочной программе «Восточного партнерства» и рассчитывает на активную и конструктивную позицию Армении в подготовке к предстоящей 19 июня встрече глав МИД «Восточного партнерства» в Люксембурге и саммиту в Брюсселе 24 ноября.