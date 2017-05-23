Москва, 23 мая, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Напомним, что ФБК Алексея Навального ранее утверждал, что Усманов безвозмездно — «в качестве взятки» — в 2010 году передал землю площадью 4,3 га и дом в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»), который «организован и управляется Медведевым» (фонд возглавляет Илья Елисеев, однокурсник Дмитрия Медведева, на момент сделки президента России).

Day Donaldson Навальный отказался от комментариев

РБК выяснил подробности сделки у продавца этого участка, главы «Группы Ист Инвест» Ильи Гаврилова, и его потенциального партнера Ильи Елисеева, получившим в ходе сделки землю и дом в Знаменском общей стоимостью $45−50 млн. По словам Гаврилова, Алишер Усманов хотел расширить свою резиденцию и обратился с предложением продать участок в 12 га, граничащий с ним. Однако к этому времени, на этом участке уже провелись подготовительные работы под совместный девелоперский проект с Елисеевым, на которым планировалось заработать около 80 млн. долларов.

В итоге, Гаврилов выставил Усманову условие — урегулировать вопрос с фондом Елисеева: «Если они откажутся от проекта и вы мне предложите нормальную цену, то тогда я готов [продать участок]». Усманов договорился с «Соцгоспроектом» о «хорошей» компенсации, размер которой, по словам Гаврилова, он не стал выяснять. После этого земля была продана Усманову. Елисеев также подтвердил РБК, что в качестве компенсации за отказ от этого проекта «Соцгоспроект» получил актив, стоимость которого была «эквивалентна сумме, которую предполагалось выручить от реализации проекта», имея в виду участок и дом в Знаменском — те самые, которые в расследовании ФБК названы взяткой. Договор пожертвования этого имущества был заключен между фондом «Соцгоспроект» и Усмановым 9 июля 2010 года, редакция РБК также ознакомилась с его копией.

РБК также отправила запрос в ФБК, однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов отказался сообщить изданию, как ФБК намерен доказывать, что выплата компенсации «Соцгоспроекту» в рамках «многоступенчатой» сделки была взяткой Дмитрию Медведеву. Он переадресовал этот вопрос представителю ФБК и Алексея Навального Кире Ярмыш. Запрос РБК был направлен ей 18 мая, однако ответа на него не последовало.

Комментарий Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации: «В статье приведены конкретные финансовые выкладки, а автор материала подтверждает, что видел соответствующие документы. И что же Навальный? А Навальный и его представители позорно отказались от комментариев! Казалось бы, вот вам конкретика — боритесь с коррупцией доказательно… Однако доказательств у Навального, по всей видимости нет… Что же он представит суду по иску Усманова на следующей неделе? Видимо, только то, что в чем так поднаторел — демагогию и больше ничего».