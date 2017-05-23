Новосибирск, 23 мая, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Вероятность того, что министерство финансов активирует режим внешнего управления применимо к Новосибирску, крайне низка, считает доцент кафедры общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), кандидат экономических наук Зинаида Лукьянова.

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Комментируя ИА REGNUM информацию о том, что Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением из-за внутреннего долга муниципалитета, который приближается к 90% от собственных доходов, если министерство финансов России введет такую планируемую норму, Лукьянова усомнилась, что эти планы из теоретической смогут перейти в практическую плоскость. Эксперт считает, что не стоит также переводить вопрос из сугубо экономической в политическую сферу.

«Тем же, кто наводит панику, следует знать, что из 27 стран Евросоюза 20 имеют дефицитный бюджет, однако ни о каком внешнем управлении речи не идет. Что касается российской реальности, то надо иметь в виду, что из 85 регионов страны 14 являются регионами-донорами, остальные — регионами-реципиентами, которые не покрывают расходы своей территории за счет доходов бюджета. Новосибирская область — в их числе», — подчеркнула Зинаида Лукьянова, отметив, что убеждена, что сложившаяся в Новосибирске ситуация не требует вмешательства федерального центра.

По ее мнению, необходимо делать ключевую ставку на реализацию финансового потенциала муниципального образования в виде налоговых поступлений, а не рассчитывать на безвозмездную помощь в виде дотаций, субсидий и субвенций со стороны области.

«В настоящее время размер безвозмездных поступлений муниципальным образованиям составляет от 35% до 80%. В первую очередь, необходимо наращивать доходную базу бюджета за счет увеличения налоговых поступлений. А сделать это возможно одним путем — путем развития внутреннего промышленного производства, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Стратегией развития Новосибирской области предусмотрено улучшение экономики не только областного центра, но и муниципальных районов. В частности, решается вопрос о создании территории опережающего развития (ТОР) в Маслянинском, Черепановском, Сузунском районах области. Кроме того, сделан акцент на кластерное развитие территории и импортозамещение. Реализация этих направлений позволит увеличить доходы и прибыль Новосибирской области и создаст предпосылки для наращивания размера безвозмездных поступлений в городской бюджет», — считает эксперт.

Доцент кафедры общественных финансов НГУЭУ также отметила, что рассуждать по поводу необходимости внедрения механизма внешнего управления преждевременно и необоснованно.

«Почему федеральный центр должен взять нас «на поруки» и вести к благосостоянию? Если провести аналогию с организацией-банкротом, то антикризисный управляющий не ждет никаких «безвозмездных подарков» в виде бюджетных ассигнований, а действует на основе изыскания имеющихся внутренних резервов. Новосибирску необходимо самостоятельно пройти путь финансового оздоровления экономики и решать свои проблемы самостоятельно, не надеясь только на безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов», — считает экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские власти заявили, что Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением, так как внутренний долг муниципалитета приближается к 90% от собственных доходов. И если министерство финансов России введет такую планируемую норму при достижении муниципалитетами 100% внутреннего долга по отношению к собственным доходам, то ситуация может стать вполне реальной.

Депутат горсовета Дмитрий Прибаловец ранее, комментируя ИА REGNUM ситуацию, подчеркнул, что если в Новосибирске дойдет до внешнего управления, «это будет громкий прецедент, о котором даже думать не хочется».