Москва, 23 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Дифференциация банковской системы на два типа, которая заработает с 2018 года, — мера, которая необходима для решения задач российской экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с депутатами Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Мы изучали международный опыт, но мы исходили из тех задач, которые важны для российской экономики. Предложенное деление позволяет решать непосредственно наши задачи», — подчеркнула Набиуллина.

С 2018 года российские банки будут разделены на базовые и универсальные. Банки с базовой лицензией обязаны иметь не менее 300 млн рублей капитала. Их функционал будет ограничен, но при этом, к ним будут применяться упрощенные регулятивные требования. Универсальными банками будут считаться финансовые институты с капиталом более 1 млрд рублей. К ним будут применяться требования в полном объеме.

По словам Эльвиры Набиуллиной, банки с базовой лицензией будут работать прежде всего с малым бизнесом, повышая доступность кредитов для таких игроков.

«Банкам с базовой лицензией будут запрещены некоторые высоко рискованные операции: операции с нерезидентами, трансграничные операции, вкладывание денег в ценные бумаги невысокого качества. Их будет проще регулировать, потому что они не берут на себя риски и вся бизнес-модель таких игроков будет выстроена на том, что они кредитуют малый и средний бизнес», — отметила Набиуллина.

Такие банки необходимы в том числе и потому, что с многие крупные игроки банковского сектора не хотят работать с малым и средним бизнесом, подчеркнула глава ЦБ.