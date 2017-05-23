Нижний Новгород, 23 мая, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин принял решение уйти в отставку по собственному желанию и подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Андрей Репин ИА REGNUM Иван Карнилин

Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, в своем заявлении Карнилин просит освободить его от занимаемой должности. Заявление будет рассмотрено на заседании городской думы 24 мая.

По словам Карнилина, в январе 2017 года года ему исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию: «В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым».

Он также отметил, что в настоящее время в политических кругах идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города: «Я уверен, что это будет достойный человек, который приведет Нижний Новгород к процветанию. Наш город достоин самого лучшего. Про себя могу добавить, что после ухода с поста главы города я по-прежнему буду депутатом городской Думы и приложу все силы, чтобы работать на благо своих избирателей и своего родного города».

Читайте также: В Нижнем Новгороде антикризисный менеджер пришел на смену «эффективным»

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Карнилин был избран председателем городской думы, главой Нижнего Новгорода в начале октября 2015 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали 28 из 44 присутствующих депутатов. При этом изначально фамилия Карнилина в качестве возможного кандидата на пост главы города не обсуждалась. Только в ходе первого заседания гордумы нового созыва Карнилину предложили стать самовыдвиженцем на этот пост. Он принял предложение.

В качестве кандидата от партии «Единая Россия» на этот пост тогда был выдвинут Дмитрий Краснов, которого называли ставленником губернатора Валерия Шанцева. Кроме того, прозвучало предложение выдвинуть в качестве кандидата Елизавету Солонченко. В качестве самовыдвиженцев в выборах предлагалось принять участие Ивану Карнилину и бывшему главе города Олегу Сорокину. Солонченко и Сорокин взяли самоотвод.

Читайте также: Ставленник губернатора проиграл выборы главы Нижнего Новгорода

Карнилин согласился и по итогам голосования обошел Краснова.

Это был уже второй случай, когда Иван Карнилин достаточно неожиданно занял пост председателя гордумы. В 2005 году ожидалось, что пост председателя займет Александр Мелешкин, который ради работы в гордуме оставил пост вице-мэра. Однако, во время голосования поступило предложение выдвинуть на эту должность Ивана Карнилина который до этого уже отработал 3 срока на посту председателя гордумы. Достаточно неожиданно за Карнилина отдали свои голоса 27 из 42 депутатов.

На сегодня фамилия Солонченко все чаще звучит в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы города.

Кроме того, ожидается, что после отставки Карнилина и назначении нового главы города в Нижнем Новгороде будет отменена так называемая система двуглавого управления глава города/сити-менеджер, внедренная в 2010 году при активном участии губернатора Валерия Шанцева.

При этом ожидать, что в Нижнем Новгороде будут возвращены прямые выборы мэра населением пока не приходится.

За время нахождения Карнилина на посту главы города сильнее всего они привлек внимание СМИ своим участием в марше памяти бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова в 2016 году и в результате т.н. расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в рамках которого у главы Нижнего Новгорода нашли две квартиры в Майами. При этом сам Карнилин утверждал, что квартиры записаны на его бывшую жену, с которой он находится в разводе.