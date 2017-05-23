Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 17:01 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону расширилась платная парковочная сеть. В частности, введено ещё чуть более 300 машиномест, за которые автовладельцу придётся заплатить в случае стоянки. Эта прибавка дала общую сумму платных стоянок, превышающую 6 тысяч, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

ИА REGNUM Терминал для оплаты парковки

На официальном сайте инвестора проекта — ООО «Ростовское парковочное пространство» — размещена карта платных стоянок. Сюда включены также места для инвалидов и другой категории граждан, пользующихся льготами. Согласно ей, в городе-миллионнике размещено 842 парковки, рассчитанных для 5 тыс. 556 автомобилей. Это связано с тем, что на некоторых транспортных артериях сейчас проходит ремонт, поэтому припарковать свой автомобиль временно нельзя.

Всего в центре донской столицы инвестор должен был до конца 2016 года создать около 6,5 тыс. платных парковочных мест в границах улиц Текучева, Социалистической и Береговой, проспектов Театрального и Соколова, переулка Доломановского.

Напомним, платные стоянки были запущены в Ростове-на-Дону в сентябре 2016 года. Автовладелец должен заплатить 35 рублей за час парковки. Но только в том случае, если это будний день и рабочее время — с 8:00 до 20:00.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным расчётам, в экономику города-миллионника платные парковки должны приносить более 500 млн рублей. Но с сентября 2016 года по апрель 2017 года проект принёс только 1,6 млн рублей.

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Маленькая сумма обусловлена тем, что платить за парковки готовы не все автовладельцы. Некоторые водители вместо использования стоянок паркуются во дворах, а некоторые пользуются случаем и игнорируют оплату. Пока управление ГИБДД по-прежнему не может штрафовать автовладельцев.