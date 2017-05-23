Тегеран, 23 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. В силу отсутствия собственных технологий Национальная иранская газовая компания (NIGC) хочет продать несколько небольших проектов в сфере производства СПГ. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Хамидреза Араки, передаёт информагентство ISNA.

Gazprom.ru СПГ-танкер

По словам Араки, у компании нет соответствующих технологий для разработки «Мини-СПГ». Поэтому в течение нескольких ближайших месяцев Иран планирует провести тендер по развитию нескольких мелких таких проектов. Таким образом в ИРИ хотят создать первый небольшой СПГ-завод на территории страны.

Первые претенденты на такие проекты уже имеются. Как пояснил главный исполнительный директор NIGC, немецкая Linde Group, крупнейшая в мире промышленная газовая компания, готова сотрудничать с японской фирмой в сфере развития иранских мини-проектов СПГ.

Кроме того, государственная компания Южной Кореи Korea Gas Corporation и иранский Научно-исследовательский институт нефтяной промышленности уже договорились о совместной работе по созданию малого завода по производству сжиженного природного газа. Глава NIGC отметил, что такое сотрудничество и передача современных технологий в этой сфере могут стать предпосылкой для перспективного тендера.

Ранее отмечалось, что мини-заводы СПГ могут быть построены в четырёх приграничных районах Ирана. Предполагалось, что каждый СПГ-завод будет иметь хранилище газа ёмкостью 90 млн кубометров газа. Neftegaz.ru писал, что газоснабжение сельских районов посредством мини-СПГ будет более экономичным, чем за счёт газопроводной сети. Что касается стоимости этих проектов, то оно может достигать $100 млн. Ещё в 2014 году иранская компания Natural Gas Storage Company говорила, что для строительства мини-заводов СПГ определены 20 мест на территории страны.

Соответствующие проекты в Иране продвигаются благодаря тому, что нефтегазовые компании сотрудничают с институтами и научными институтами. К тому же ещё в ноябре 2015 года Бельгия выразила желание сотрудничать с Ираном в нефтегазовой сфере. Говорилось, что Бельгия может поставлять систему FLNG в Иран для производства СПГ.

Отметим, что для реализации проекта по строительству иранских мини-заводов по производству СПГ необходимы не только технологии, но и значительные инвестиции. Так, еще в начале 2016 года сообщалось, что наладить сотрудничество в рамках такого проекта планировалось с Италией, Германией и Россией, но никакой конкретики на тот момент не было. Однако, как говорил Араки, первым кандидатом для сотрудничества в этой сфере была выбрана РФ. Так, около четырех лет назад была достигнута договоренность о строительстве первого мини-завода по производству СПГ в Иране российским «Газпромом». Правда, тогда эта договоренность так и не была воплощена в жизнь.

В конце 2016 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев по итогам переговоров с Араки заявил, что российская компания готова играть роль в цепи поставок природного газа в Иране.