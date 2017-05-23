Астана, 23 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана выпустил отраслевой конъюнктурный отчет за 1 квартал 2017 года. Опрашивались представители предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и складирования по 9 показателям.

Нацбанк Казахстана

Общий итог довольно негативный.

Нацбанк Казахстана

Добывающая промышленность

В 1 квартале 2017 года в горнодобывающей промышленности спрос на готовую продукцию впервые после длительного падения показал рост. Кредитование предприятий добывающей промышленности в 1 квартале 2017 года уменьшилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 331,6 млрд тенге. Предприятия добывающей промышленности в 1 квартале 2017 года отмечают продолжение ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования, как основных, так и оборотных средств. В 1 квартале 2017 года доля предприятий в горнодобывающей промышленности, намеренных взять кредит, составила 11,4%. 2,3% предприятий отрасли имеют просроченную задолженность по займам банков.

Обрабатывающая промышленность

Ситуация в обрабатывающей промышленности характеризуется положительным ростом. С начала года наблюдается увеличение производства в металлургической (на 7,1%), пищевой промышленности (3,4%) и объемов производства в машиностроении (1,8%).

В 1 квартале 2017 года спрос на готовую продукцию продолжил расти. Предприятия обрабатывающей промышленности в 1 квартале 2017 года отмечают продолжение ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования, как основных, так и оборотных средств.

Несмотря на увеличение объемов производства в металлургической промышленности и рост производства продуктов питания, поддерживаемый увеличением расходов домохозяйств на продовольственные товары, показатели деловой активности предприятий обрабатывающей промышленности негативны.

Строительство

В 1 квартале 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года объем строительных работ и услуг вырос на 7,1%, в том числе за счет реализации государственных программ инфраструктурного и жилищного строительства.

В 1 квартале 2017 года наблюдалось замедление снижения спроса в сфере строительства. Кредитование предприятий сферы строительства за 1 квартал 2017 года снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 961,3 млрд тенге.

Предприятия сферы строительства в 1 квартале 2017 года отмечают продолжение ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования, как основных, так и оборотных средств.

Торговля

На фоне адаптации экономических агентов к новым экономическим условиям наблюдался рост розничного товарооборота по итогам 1 квартала 2017 года (на 5,5%). Помимо этого увеличился оптовый товарооборот до 1,4%. Поддержку розничной торговле оказало увеличение объемов продаж товаров торгующими предприятиями, а также рост номинальной и реальной заработной платы. Кредитование предприятий торговли за 1 квартал 2017 года снизилось на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 2 482,9 млрд тенге (1 рубль — 5,48 тенге).

Предприятия торговли в 1 квартале 2017 года отмечают продолжение ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования, как основных, так и оборотных средств.

Транспорт

В 1 квартале 2017 года рост транспортных услуг составил 3,4% по отношению к 1 кварталу 2016 года. Положительный вклад внесло увеличение грузооборота автомобильного и железнодорожного транспорта.

В 1 квартале 2017 года в отрасли транспорта спрос на готовую продукцию впервые после длительного падения перешел в зону роста. Кредитование предприятий сферы транспорта за 1 квартал 2017 года снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 570,9 млрд тенге.

Предприятия сферы транспорта в 1 квартале 2017 года отмечают продолжение ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования, как основных, так и оборотных средств.

Выводы

В 1 квартале 2017 года наблюдался рост коэффициентов текущей ликвидности в таких отраслях экономики, как строительство, торговля и транспорт. Также наблюдался рост коэффициентов общей платежеспособности, за исключением предприятий горнодобывающей промышленности. Уровень самофинансирования снизился во всех основных отраслях экономики, кроме торговли. Доля оборотных средств в активах уменьшилась во всех основных отраслях, за исключением транспорта. В 1 квартале 2017 года наблюдалось снижение рентабельности продаж в основных отраслях экономики, за исключением увеличения рентабельности продаж в транспорте.