Чебоксары, 23 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Чувашии республиканские и муниципальные власти единым фронтом взялись за ООО «Коммунальные технологии» (КТ), решив дать публичный бой компании в ответ на «информационную атаку» и объяснившись на пресс-конференции. Со скандальным предприятием, известным судебной активностью и многомиллионными долгами, решают вопросы её же методами — отстаивая позиции в судах и подавая встречные иски, в том числе требуя расторжения договоров аренды сетей в Чебоксарах и Новочебоксарске. И если раньше за многомиллионные долги за энергоресурсы больше всего критики доставалось Шумерле, то сейчас наиболее сложная и критичная ситуация может сложиться в Чебоксарах. В столице Чувашии за гигантские долги КТ — а только перед газовиками накопилось 850 млн рублей — в конечном счёте могут ответить чебоксарцы. И как налогоплательщики, и как потребители услуг. На вопрос о том, куда уходят деньги, если в целом потребители исправно платят, чиновники напоминают о резонансном уголовном деле экс-директора КТ Виктора Лучинкина, которого подозревали в хищении 875 млн рублей. Республиканские власти не исключают, что в результате «люди без тепла останутся» — в Чебоксарах говорят более сдержанно, но с подтекстом: готовы к любой ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Пресс-конференция

Информационная атака

Предваряя начало пресс-конференции, глава Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова, которая выступила модератором и основным выступающим, заявила об информационной атаке со стороны КТ. Экстренно созванная пресс-конференция стала ответом на публичные выпады коммунальной компании.

«Сегодня «Коммунальными технологиями» на всех мероприятиях, на всех совещаниях осуществляется информационная атака. Они заявляют о том, что органами регулирования установлены экономически необоснованные тарифы, что эти тарифы сегодня оспорены в судах, и что эти решения судов не исполняются. Также они заявляют, что орган регулирования, якобы установивший неэкономически обоснованные тарифы, привёл к тому, у предприятия большая задолженность за энергоресурсы. Оказывается, мы здесь виноваты, по их мнению. Также обвиняется правительство республики в сложившейся ситуации, поскольку ведёт к намеренному банкротству и не предусматривает в бюджете республики субсидии, чтобы выровнять ситуацию в обществе», — пояснила Марина Кадилова, расписывая претензии и аппетиты коммерческой компании с трёхмиллиардной выручкой и многомиллионными долгами.

Выяснение отношений идёт в судах, где яблоком раздора стали тарифы. Судебную историю пополнили иски администраций Чебоксар и Новочебоксарска к КТ, которые хотят расторгнуть договора аренды на сети, переданные в аренду предприятию на полвека.

«Противоречивые» решения судов

Большая часть доклада Марины Кадиловой состояла из перечисления судебных исков, инициированных КТ, и уже вынесенных решений. Было отмечено, что с 2015 года компания ежегодно оспаривает тарифы в ФАС (ранее ФСТ) и судебных инстанциях. К примеру, в 2015 году ФСТ «пересмотрела только объём тепловой энергии», отказав, в частности, в заявленных тратах на амортизацию, арендную плату, расходам по сомнительным долгам. Затем предметом спора стали четыре тарифа (на передачу тепловой энергии и теплоноситель): при сумме разногласий в 69 млн рублей компания отыграла 16,9 млн рублей.

«В сентябре 2016 года данные тарифы органом регулирования были пересмотрены. Таким образом, для возникновения по данным четырём тарифам каких-либо убытков у общества нет никаких причин, если общество само не произвело бы излишних затрат», — говорит Марина Кадилова.

Затем в Верховный суд Чувашии (а затем и в Верховный суд РФ) были поданы дела «о признании недействующими двух тарифов» на 2016 год: на теплоэнергию, поставляемую в Чебоксары и Новочебоксарск. По результатам рассмотрения сумма удовлетворенных требований «Коммунальных технологий» составила 32 млн рублей из заявленных 500 млн рублей. По словам Кадиловой, 32 млн рублей «подлежат дальнейшему размещению через тарифное регулирование»: «Коммунальные технологии» озвучивают, что решения судов не исполняются. Но исполнять-то нечего! Сегодня около 3 млрд рублей выручка «Коммунальных технологий», а оспорили они в суде 32 млн рублей».

Марина Кадилова также констатировала, что суды разных инстанций «принимают противоположное решение в части потерь» теплоэнергии: становясь то на сторону ведомства, предусмотревшее в тарифе нормативные потери, то на сторону КТ, требующее учитывать фактические потери.

«Орган регулирования доказывал, что действовал в соответствии с законом в связи с принятыми ремонтными и производственными программами, которые обществом сегодня не исполняются в полном объёме, — нет заинтересованности общества в ремонте, нет заинтересованности в реконструкции, модернизации. Действительно, зачем вкладывать денежные средства в ремонт, когда можно заложить в тариф и спокойненько через тариф получить свою выручку, возложив все свои обязательства на потребителей?» — была непривычно эмоциональна глава Госслужбы по тарифам Чувашии.

На пресс-конференции было отмечено, что ремонтные работы в 2015 году «Коммунальными технологиями» выполнены на 59%, в 2016 году — на 39%. «Реализация инвестпрограммы в 2015 году и 2016-м составили порядка 2% от всех тех затрат, которые уже были предусмотрены в тарифе», — привела цифры Марина Кадилова.

КТ рекомендуют «умерить свои аппетиты»

Что касается 2017 года, то в КТ не согласны с тремя тарифами. «Обществом заявляется рост тарифов на передачу тепловой энергии от 42% до 2,3 раза, тарифа на пар — в 12,7 раза… Разница порядка 500 млн рублей — то, что мы не положили в тариф. Мы считаем, что не положили обоснованно. В дальнейшем данная величина также будет предметом спора. Пока какого спора, мы не знаем», — говорит Марина Кадилова, отмечая, что на 2018 год КТ предлагает ряд тарифов увеличить в 2−4,8 раза по сравнению с действующими.

Cap.ru Данные Госслужбы по тарифам

По мнению главы ведомства, «установленные тарифы достаточны для осуществления безубыточной регулируемой вида деятельности».

«Предприятие должно умерить свои аппетиты», — подчёркивает Кадилова.

«Самый провальный пункт»

Претензии есть и у Минстроя Чувашии. Замминистра Максим Иванов считает, что «самый провальный пункт деятельности компании в части обеспечения населения стабильным теплоснабжением» — выполнение инвестиционных программ, средства на реализацию которых учитываются в тарифах.

По его словам, в Чебоксарах по тепловым сетям уровень исполнения в 2015 году составил 5% (вложен 1 млн рублей), 2016 году — 5,2% (2,6 млн рублей), в I квартале 2017 года — 2,1% (1,6 млн рублей). В Новочебоксарске в 2015 году инвестиционная программа была исполнена на 7,6% (вложено 900 тыс. рублей), с 2016 года инвестиционная программа не действует, так как город вышел с иском к арендатору в лице КТ о расторжении договора аренды.

«Есть достаточно большая угроза по стабильности теплоснабжения города Новочебоксарска», — говорит замминистра. Ему вторит замглавы мэрии Мансур Башкртов, считая, что «размеры бедствия критические», так как компания не выполняет «свои обязанности по ремонту имущественного комплекса тепловых сетей».

В Чебоксарах, помимо неисполнения обозначенного объёма ремонтных работ, копятся долги за арендную плату. По словам замначальника управления ЖКХ мэрии Чебоксар Павла Порфирьева, КТ со II квартала 2015 года «практически нам не выплачивают арендную плату» — сейчас сумма долга превысила 300 млн рублей. А эти средства город направляет в ЖКХ, прежде всего, на ремонт сетей — в результате в бюджете средств не хватает, и «фактически происходит латание дыр». Администрация Чебоксар подала иски, в том числе о расторжении договора аренды сетей.

«Наверное, какой-то вариант выхода без банкротства у «Коммунальных технологий» есть. Но если всё приведёт к банкротству или расторжению договора аренды, тоже готовы. Не оставим город без теплоснабжения», — заверил Порфирьев.

Максим Иванов подчеркнул, что вопрос по смене коммунальной компании «достаточно тяжёлый»:

«Процесс расторжения договоров, который идёт в судебном порядке, ориентировочно займёт два года… Самый большой риск, что люди без тепла останутся».

Чебоксары вынуждают расплачиваться за долги КТ

Между тем, в Чувашии долги за энергоресурсы продолжают расти. По данным Минстроя республики, на 28 апреля 2017 года задолженность организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы составила 3,83 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из них долги за потребленный природный газ составляют 1,449 млрд рублей, за тепловую энергию — 1,7 млрд рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил правительству подключить силовиков и разобраться, «куда уходят деньги, если население оплачивает, бюджетные учреждения оплачивают».

«Полагаю, выводят активы», — высказал мнение Игнатьев.

При этом наибольшую озабоченность у власти вызывают долги за газ, так как «в плане стоит» газификация чебоксарского Заволжья, а «Газпром» просит «нас хотя бы привести на тот уровень (по долгам), который был у нас в прошлом году», отметил руководитель региона.

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Газовики вынуждены идти на крайние меры, подавая в суд. При этом в порядке субсидиарной ответственности по оплате задолженности за газ привлекается муниципалитет. Это значит, что в случае судебной победы газовиков за долги коммерческой коммунальной компании ответят все чебоксарцы, так как задолженность придётся возмещать за счёт муниципального бюджета. Напомним, на 1 апреля 2017 года долги «Коммунальных технологий» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» составляли около 850 млн рублей (в августе 2016 года — более 660 млн рублей). Бюджет Чебоксар в 2016 году исполнен по доходам в сумме 9,7 млрд рублей.

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Куда уходят деньги?

На вопрос журналистов о том, «куда уходят деньги», Максим Иванов предложил «немножко погрузиться в историю, к публикациям о товарище Лучинкине».

«Почитаете и, думаю, всё понятно будет», — был многозначительно краток Иванов.

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В продолжение темы Марина Кадилова обратила внимание на то, что хотя предприятие имеет кредиторскую задолженность, и ему «отказывают в кредитовании крупные банки», КТ при этом «кредитует сторонние организации, которые в том числе являются аффлированными — сумма кредита составила порядка 130 млн рублей».

На пресс-конференции представителей ООО «Коммунальные технологии» не было. Звеняще зловещим вопросом стал звучать слоган компании «Тепло и свет в каждый дом»?

Согласно информации, опубликованной на сайте ООО «Коммунальные технологии», предприятие зарегистрировано в 2003 году с «целью повышения качества, надежности и безопасности тепло‑ и электроснабжения потребителей, внедрения новейших технологий в области энерго‑ и ресурсосбережения, современных систем регулирования и учёта потребляемых ресурсов». Компания объединила предприятия жилищно-коммунальной сферы городов Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, Мариинский Посад. Сегодня КТ состоит из трех обособленных структурных подразделений (ОСП): «Чебоксарские тепловые сети», «Чебоксарские электрические сети», «Автотранспортное предприятие».