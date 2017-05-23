Пекин, 23 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают случай, произошедший в международном аэропорту Ланьчжоу, где совершил посадку самолет, к стойке шасси которого была прикреплена сумка с инструментами.

Ecns.cn Забытая сумка

Как выяснилось позднее, сумку с инструментами забыл один из техников компании Ameco Beijing, обслуживающей воздушные суда в столичном аэропорту КНР. Личность оставившего сумку техника уже выяснена, с ним была проведена беседа. В настоящее время сотрудник отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств, пишет «Чжунго синьвэнь».

По словам виновника инцидента, во время обслуживания самолета, которому предстояло вылететь из Пекина в Ланьчжоу, пошел сильный дождь. Техник повесил сумку с инструментами на стойку шасси, которую он забыл после завершения работы.

Спустя полчаса самолет вылетел в Ланьчжоу, сумка чудом не помешала стойке шасси при уборке, а также не привела к нештатной ситуации при выпуске. По словам специалистов, посторонний предмет мог легко вызвать невыпуск шасси, что привело бы к посадке на фюзеляж.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, нештатная ситуация произошла 16 мая в международном аэропорту китайского города Чжэнчжоу, где во время посадки у Boeing 737−800 авиакомпании Urumqi Air оторвалось одно из колес. В результате инцидента никто не пострадал.