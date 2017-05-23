Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум.

На малой родине погибшего в Сирии морского пехотинца Александра Позынича будет установлен памятник. Увековечить подвиг военнослужащего решено в Новочеркасске, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Donland.ru Награды Александра Позынича

Церемония открытия мемориала состоится на территории Александровского сада. Здесь соберутся сослуживцы морпеха, родные и близкие, а также горожане, которые гордятся своим героем.

«Саша — наш герой! Он защитник, в первую очередь, нашей страны. Мы никогда не забудем его подвиг, он навсегда останется в наших сердцах. Его мужество и отвага, проявленные в Сирии, стали примером для учеников школы его имени и многих ребят», — поделилась жительница Новочеркасска Наталья К.

Отметим, в Новочеркасске в память о морском пехотинце в начале мая был проведен патриотический фестиваль имени Александра Позынича. В его рамках была организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, образцов стрелкового оружия.

«Мы собирали свою коллекцию 15 лет, в основном, это предметы, найденные на местах боев. В ходе работы по поиску и захоронению наших погибших солдат, мы находим части разбитой техники, которую потом долго и кропотливо восстанавливаем. Сегодня найти целую вещь уже не представляется возможным, к сожалению», — отметил директор Донского военно-исторического музея Иван Стреляев.

Напомним, в школе №11, которую в 2002 году окончил Александр Позынич, продолжается капитальный ремонт. Фундамент здания укреплён, систему водоснабжения и канализации специалисты меняют на новую. Согласно плану, школа должна распахнуть двери для учеников уже 1 сентября 2018 года.

Школа названа в честь матроса морской пехоты. Об этом свидетельствует мемориальная табличка, на которой высечено имя Александра Позынича. В школе до её закрытия на ремонт регулярно проводились уроки мужества. Раньше такие занятия для ребят проводил и сам морпех.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащий из Новочеркасска Александр Позынич погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Вертолёт, на котором морпех отправился в поисково-спасательную операцию, попал под обстрел. Посмертно Позынич был награжден Орденом Мужества.