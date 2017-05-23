Санкт-Петербург, 23 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит

Валерий Израйлит останется под стражей как минимум до 21 июля 2017 года. Он был задержан в конце декабря 2016 года и арестован решением суда. Затем срок ареста топ-менеджера продлевался до 21 апреля. 19 апреля Дзержинский районный суд вынес решение о продлении ареста еще на три месяца. Адвокаты Израйлита настаивали на изменении меры пресечения на залог в 93 млн рублей, однако суд не принял их доводы.

Главе ОАО «Компания Усть-Луга» предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Израйлит совершил хищение 1,5 млрд рублей, выделенных на нужды порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти.

Читайте также: «Компания Усть-Луга» полностью погасила долг перед Ленобластью

ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива Морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год.

В настоящее время «Компания Усть-Луга» является инициатором и девелопером Проекта «Комплексное развитие Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включённого в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа.