Нижний Новгород, 23 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. ОАО «РусГидро» намерено вернуться к вопросу подъема уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Об этом заявил глава нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

LostArtilleryMan Чебоксарское водохранилище

По его данным, в 2017 году «РусГидро» уже заказало выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63 метра.

«Однако, фактически эта работа является попыткой вернуться к обсуждению 68-й отметки. При анализе технического задания видно, что задача, которая ставится перед проектировщиком, — это попытаться доказать, что 63-я отметка — это очень дорогое удовольствие, и необходимо снова вернуться к варианту 68-й отметки», — отметил эколог.

В частности, в техническом задании к проведению оценки одной из целей этого мероприятия называется «сопоставление вариантов завершения строительства Чебоксарской ГЭС при сохранении НПУ водохранилища на существующей отметке 63 метра и на проектной отметке 68 метров в объеме, достаточном для принятия правительством РФ решения по выбору варианта строительства».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение последнего десятка лет продолжалось противостояние Нижегородской области и Чувашии в вопросе поднятия уровня воды в Чебоксарском водохранилище до отметки 68 метров. Чувашия вместе с ОАО «РусГидро» настаивает на подъёме уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы.

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В свою очередь Нижегородская область высказалась категорически против повышения уровня воды. В нижегородском правительстве неоднократно заявляли, что подъем воды до 68-й отметки не только не решит тех задач, о которых говорят чувашские энергетики и чиновники, но еще и усугубит ситуацию, приведет к экологической и социальной катастрофе.

Казалось бы, окончательно точку в этом вопросе должно было поставить решение президента РФ, который летом 2015 года дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра.

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Тогда губернатор Валерий Шанцев заявил о победе над «РусГидро» и о планах реализовать в Нижегородской области проект по строительству низконапорной плотины в Балахнинском районе, которая должна решить проблемы судоходства на Волге.

В августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня. Тогда «Дронт» направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву официальный запрос, посвященный планируемому расширению Чебоксарской ГЭС.

Медведева просили разъяснить, не предполагается ли при этом расширении ГЭС изменение уровня Чебоксарского водохранилища.

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