Москва, 23 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. 47% жителей России планируют провести лето дома и никуда не поедут отдыхать. Из них большинство (55%) люди в возрасте более 60 лет, респонденты с плохим материальным положением (54%) и сельские жители (68%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Votpusk.ru Крым

Потерял актуальность у граждан РФ дачный отдых. Так, после всплеска популярности в 2016 году (35%) отдых на грядках потерял позиции до 29%.

Другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10% опрошенных. Заграничные поездки планируют лишь 6% опрошенных.

Основной причиной отказа от поездок по-прежнему остаются деньги — эту причину назвали 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания.

Работать всё лето будут 17%. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам (с 4% до 12%).

Самым желанным местом отдыха второй год подряд жители России называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там. На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа — 31% опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя.

Заграница теряет позиции. Поехать на отдых на зарубежные пляжи планируют лишь 22% российских граждан.

Опросы проведены 27−28 апреля и 14−16 мая 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 (для двухдневного опроса) и 1800 (для трехдневного опроса) респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, в России отмечается снижение спроса на внутрироссийские направления. В 2017 году спрос снизился практически по всем направлениям внутреннего туризма. Исключение составляют только речные круизы — в целом этот сегмент в мае сохранил спрос на прошлогоднем уровне.