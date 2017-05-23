Вашингтон, 23 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. «Майкл Флинн, отставной советник Трампа по вопросам национальной безопасности, отказался предоставить в распоряжение сенатского комитета по разведке документацию об отношениях, существовавших между ним и Россией, а также между Кремлем и нынешним президентом США в период до избрания Дональда Трампа на высший пост в стране», — сообщает вашингтонский корреспондент испанской газеты El Mundo Пабло Пардо. — В качестве обоснования своего отказа Флинн сослался на пятую поправку к Конституции США, позволяющую человеку, в отношении которого проводится расследование, не свидетельствовать против самого себя».

Майкл Томас Флинн

Журналисту «пока непонятно, как будут интерпретированы действия Флинна, ведь комитет не просил его выступать со свидетельскими показаниями, а потребовал документацию, которая может пролить свет на то, что реально произошло уже и исказить что-либо не может, а значит, и свидетельством против себя может не считаться».

Но при этом автор уверен, что «комитет по разведке, контролируемый республиканцами, имеет возможность теперь заочно обвинить Флинна, возбудив соответствующее уголовное дело. И это имеет шанс закончиться для Флинна тюрьмой». Правда, неназванные корреспондентом эксперты «уверены, что этого не произойдет, но все же полностью такой поворот событий не отметают».

«Кроме того, аналитики напоминают, что два месяца назад Флинн уже соглашался дать показания в Сенате, но только на условиях предоставления ему иммунитета от дальнейшего судебного преследования, но Сенат не согласился с такой постановкой вопроса, полагая, что если человек просит иммунитет, то таким образом косвенно признает совершение им противоправных действий», — подводит черту Пабло Пардо.