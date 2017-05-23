Вашингтон, 23 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Общий объем военных расходов США может быть увеличен на 10% в 2018 финансовом году. По сравнению с нынешним уровнем расходы на военные нужды возрастут на $54 млрд, об этом говорится в справочных документах к проекту федерального бюджета США, представленных Административно-бюджетным управлением (АБУ) Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Из документов следует, что Белый дом намерен довести финансирование военных программ, которое происходит не только по линии Пентагона, до $668 млрд. Что касается Минобороны США, на его нужды предусмотрено выделение $639 млрд — на $52 млрд больше, чем на сегодняшний день.

Как поясняют специалисты АБУ, их инициативы предполагают прекращение секвестирования военного бюджета, которое началось при предыдущем президенте Бараке Обаме. В администрации Трампа, напротив, считают, что в ближайшее десятилетие в «восстановление военной мощи Америки» стоит вложить $6,7 трлн. Речь идет о совокупном объеме военных расходов в период с 2018 по 2027 годы.

В числе прочего в Белом доме предлагают увеличить личный состав вооруженных сил США на 56,4 тыс. человек по сравнению с показателем, который был запланирован администрацией Обамы на момент прекращения ее полномочий. Также предполагается покупка 84 боевых самолетов, 70 из которых — многоцелевые истребители пятого поколения.

Проект бюджета должен быть одобрен обеими палатами конгресса США и подписан президентом. После этого документ приобретет статус закона.

Как сообщало ИА REGNUM, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что Белый дом намерен изменить механизм предоставления военной помощи ряду стран. В бюджете для этой цели вместо прямых грантов будут предусмотрены кредиты таким государствам, как Украина, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан и Филиппины.

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