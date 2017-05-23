Москва, 23 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Российская валюта начала новую неделю с позитивным настроем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снизился до 56,41 руб. на первом часе торгов, курс евро — до 63,07 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Во время коррекционного движения по нефти и укрепления евро на рынке форекс, курс евро/рубль восстановил все потери, включая пятницу. Спрос на единую валюту возрос, когда канцлер Германии Ангела Меркель говорила о торговом балансе еврозоны и произнесла, что евро слишком слабый из-за монетарной политики ЕЦБ.

Рост нефтяных котировок прекратился. С максимума $54,34 цена снизилась до $53,48. Трейдеры находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК, которая пройдет в Вене 25 мая. Рынок учел в ценах продление срока действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев. В связи с этим рубль не сможет укрепляться без роста цен на нефть.

У рубля поддержка осталась только налоговых выплат, пик которых в этом месяце приходится на 25−29 мая, когда будут выплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Их будет недостаточно для его укрепления к новым максимумам. В связи с этим по курсу доллара США ожидается рост до 57,11 руб., курсу евро — до 64,08 руб.

Добавим, по итогам торговой сессии на Московской бирже 22 мая курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 26,00 коп. (-0,46%), до 56,64 руб., курс евро — на 21,75 коп. (-0,34%), до 63,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+8.82%), евро/рубль — 225,9 млн евро (+4,68%).

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