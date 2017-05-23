Москва, 23 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Порядка 25 тысяч прихожан поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в Москве, передают «Вести».

Николай Чудотворец. XVII

Доступ к мощам святого Николая в храме Христа Спасителя был открыт 22 мая в 14:00 мск и закрыт вечером в 21:30 мск. Утром 23 мая храм вновь будет открыт для прихожан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Икона Николая Чудотворца в храме

Как отметили в правоохранительных органах, число прихожан фиксируется во время прохождения через установленную у входа в храм рамку металлоискателя.

Напомним, мощи Николая Чудотворца доставлены спецрейсом в Москву из города Бари (Италия). До 12 июля мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

Это событие стало возможным в результате договоренности между патриархом Кириллом и папой римским Франциском, которая была заключена на их исторической встрече в Гаване (в феврале 2016 года).

Святитель Николай, называемый также Николаем Угодником, почитается в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях. 22 мая — день празднования перенесения в 1087 году мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари.