Вашингтон, 23 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Северная Корея должна прекратить проведение ракетных испытаний и вернуться к переговорному процессу по ядерному разоружению. Об этом, как передает RT, сообщил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Совершенно ясно, что КНДР открыто нарушает резолюции Совета Безопасности, активизируя свою деятельность по испытанию баллистических ракет», — говорит он.

По его словам, действия Вооруженных сил Северной Кореи, которые в последнее время увеличили число своих ракетных запусков, «угрожают региональной и международной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая в КНДР прошли очередные испытания средств доставки ядерного оружия. Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен в 16:59 с авиабазы Пукчанг, Южный Пхеньян. Пролетев расстояние, равное приблизительно 500 км, ракета упала в акватории Японского моря.

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