Вашингтон, 23 мая, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Вашингтон вносит изменения в механизм предоставления военной помощи ряду стран, включая Украину. Теперь в бюджете США для этой цели будут предусмотрены не гранты, а кредиты, об этом рассказал журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Отвечая на вопрос о том, действительно ли на смену безвозмездной помощи придет кредитование, Малвейни подтвердил, что изменение коснется военных программ для таких стран, как Украина, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан и Филиппины.

По его словам, речь идет о «паре» военных программ. Вместо предоставления $100 млн участники программ смогут получить кредитные гарантии, которые позволят им «покупать больше вещей», пояснил представитель администрации главы США.

Малвейни добавил, что в прежнем виде продолжат действовать программы для Египта и Израиля. По данным The Wall Street Journal, по программе военной помощи США выделят Египту $1,3 млрд, а Израилю — $3,1 млрд.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах властей США заменить кредитами безвозмездную военную помощь некоторым странам. Ссылаясь на проект бюджета США, издание отмечало, что без бесплатной помощи от Вашингтона могут остаться Украина, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам. При этом речь идет о программах помощи общим объемом до $1 млрд. Прежде чем инициатива вступит в силу, ее должен утвердить Конгресс США.