Брюссель, 23 мая, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис объявил 22 мая, что все страны ЕС должны к 2025 году использовать валюту евро, передает Der Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

В договорах о создании и функционировании ЕС формально было предусмотрено, что члены Евросоюза перейдут на использование евро как основной валюты, однако многие страны ЕС не вводят в оборот евро по политическим мотивам.

Домбровскис совместно с еврокомиссаром по экономике и финансовым делам Пьером Московичи обсудили с депутатами Европарламента окончательно завершение становления Экономического валютного союза ЕС до 2025 года.

«Это не означает, что к 2025 году все страны ЕС должны стать членами еврозоны», — поясняет Домбровскис.

Однако Московичи отмечает, что после Brexit все 27 государства ЕС должны ввести евро.

На сегодняшний день валютой евро не пользуются Швеция, Польша, Венгрия, Чехия, Хорватия, Румыния и Болгария.

Они не вошли в еврозону, так как не соблюли критерии конвергенции (экономические показатели, позволяющие по Маастрихтскому соглашению европейским странам ввести евро) и не присоединились к валютной зоне.