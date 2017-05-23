Вашингтон, 23 мая, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отказался давать показания спецкомитету Сената по разведке и передавать документы по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы в США, передаёт Associated Press.

Майкл Флинн

По информации агентства, в письме к председателю комитета Ричарду Бэрру и его заместителю Марку Уорнеру адвокаты Майкла Флинна указали, что он принял решение не давать показания, а основании того, что «любые его заявления могут быть использованы против него».

Адвокаты экс-советника президента также указали на «рост общественной истерии» вокруг дела о предполагаемом российском вмешательстве, а назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по данному делу назвали «опасным» для Майкла Флинна.

В Сенате, комментируя полученное письмо, заявили, что уважают право Флинна воспользоваться 5-й поправкой к Конституции, однако отметили, что «разочарованы его решением игнорировать повестку комитета». «Мы продолжим активно добиваться от генерала Флинна дачи показаний и предоставления им комитету всех относящихся к делу материалов», — заявили сенаторы.

Напомним, ранее уволенный президентом Дональдом Трампом глава ФБР Джеймс Коми заявил о готовности выступить на открытых слушаниях в спецкомитете Сената по разведке после того, как в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома якобы просил его «замять» расследование в отношении Майкла Флинна относительно его контактов с послом России Сергеем Кисляком.

Сообщалось, что директор ФБР воспринял действия главы государства как неправомерные и изложил содержание разговора с ним в служебной записке. В администрации президента США опровергают данную информацию.