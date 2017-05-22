Кишинёв, 23 мая, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. Как заявил Додон в интервью радиостанции Europa Libera, открытие в пункте пропуска Кучурган совместного молдавско-украинского поста является одним из приоритетов Кишинева на краткосрочную перспективу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Он добавил, что не верит в заявления приднестровской стороны о колоссальном экономическим ущербе для республики от введения совместного контроля. Додон считает, что, говоря об экономическом ущербе, руководство ПМР имеет в виду не экономические, а «политические риски».

Ранее, в ходе состоявшейся 30 марта встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским, Додон говорил, что опасения приднестровской стороны по поводу совместного контроля услышаны. «Мы понимаем эту озабоченность. Мои советники изучат все риски. Мы сделаем все возможное, чтобы не было никаких потерь для бюджета Приднестровья, экономических агентов и физических лиц. Надеюсь, специалисты в ближайшее время проработают все эти моменты», — пообещал он.

В интервью Europa Libera Додон заявил, что по-прежнему готов приехать в Тирасполь — чтобы изучить, что нужно сделать, чтобы «минимизировать» вред, наносимый Приднестровью молдавско-украинскими пограничными нововведениями.

Молдавия и Украина, напомним, намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая.

Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того, за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.

Додон, отметим, является сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой.