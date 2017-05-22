Москва, 23 мая, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте прилетел в Россию с официальным визитом, сообщает RT.

Kremlin.ru Родриго Роа Дутерте

Самолёт главы филиппинского государства приземлился в аэропорту «Внуково-2».

Президента Филиппин в аэропорту встречал заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов и представители обоих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Родриго Дутерте был приглашен в Россию в ноябре 2016 года в Лиме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Официальный визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву продлится с 22 по 26 мая. Президент Филиппин встретится с Владимиром Путиным и подпишет ряд двусторонних соглашений, включая документы о военно-техническом сотрудничестве.

Кроме того, Филиппины приглашают Россию инвестировать в добычу нефти в стране. Об этом заявил журналистам президент республики Родриго Дутерте в преддверии своего визита в Москву.