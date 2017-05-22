Тель-Авив, Израиль, 23 мая, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Нетаньяху назвал визит Трампа в Израиль поистине «историческим».

Скриншот страницы пользователя Twitter @netanyahu Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп в аэропорту Тель-Авива. 22 мая 2017 года

"Никогда раньше президент США не направлялся в своей первый визит на Ближний Восток, с остановкой в Израиле», — сказал глава израильского правительства.

Он также подчеркнул, что Израиль полностью разделяют стремление Трампа к миру и всячески его поддерживает.

«Мы достигли мира с Египтом и Иорданией, рука Израиля протянута ко всем, кто выступает за мир», — сказал Нетаньяху.

Также Нетаньяху заявил, что надеется на наступление такого дня, когда премьер-министр Израиля повторит маршрут Трампа в обратном направлении.

«Вы прилетели из Эр-Рияда в Тель-Авив. Я надеюсь, что когда-нибудь премьер-министр Израиля сможет слетать из Тель-Авива в Эр-Рияд», — заявил Нетаньяху.