Рига, 22 мая, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Уточняется, что эти маневры являются ежегодными объединёнными учениями сухопутных и воздушных сил. Военные учения Saber Strike пройдут в Латвии с 3 по 15 июня 2017 года.

U.S. Army Europe Images Saber Strike — 2014. Адажи, Латвия

В учениях примут участие подразделения из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Польши и Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, в финской Лапландии 22 мая начались крупнейшие в Европе учения военно-воздушных сил Arctic Challenge Exercise (АСЕ).

Одновременно в Лапландии начались маневры сухопутных войск Army North 17, в которых принимают участие более шести тысяч военнослужащих и тысяча единиц боевой техники и транспорта.

Параллельно с этими воздушными и сухопутными маневрами, в Прибалтике проходят наземные учения стран НАТО с участием девяти тысяч военнослужащих и большого количества бронетехники.