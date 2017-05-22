Тель-Авив, Израиль, 22 мая, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Израиль в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это заявлениеДональд Трамп сделал перед журналистами совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иерусалим

«Я ни разу не упомянул слово или имя «Израиль», ни разу во время этого разговора», — заявил президент США Трамп.

Дональд Трамп подчеркнул, что СМИ распространяют ложные сообщения об упоминании Израиля в разговоре с Сергеем Лавровым.

Как сообщалось ранее, в начале мая 2017 года Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

СМИ США, ссылаясь на американских должностных лиц, после этой встречи сообщили, что президент Дональд Трамп передал Сергею Лаврову некие секретные данные, полученные от спецслужб Израиля, без согласия еврейского государства на это.