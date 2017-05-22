Москва, 22 мая, 2017, 22:40 — ИА Регнум. «Следствие ходатайствует о заочном аресте Криваша, он объявлен в международный розыск», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Дмитрий Ленков. Беглец

В свою очередь адвокат Криваша Игорь Трунов заявил, что объявление в международный розыск незаконно, так как местонахождение обвиняемого известно. «Он находится на лечение в Израиле», — отметил Трунов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Криваш является предполагаемым взяткодателем в деле экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, которое возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Также фигурантом является глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова.

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, о чем он сообщал через своего адвоката. Кожанова и Маркелов также считают себя невиновными, в настоящее время они оба находятся в СИЗО до 12 июня.

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