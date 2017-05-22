Луганск, 22 мая, 2017, 22:41 — ИА Регнум.

По распоряжению главы ЛНР Игоря Плотницкого в республике начала работать общественная организация «Милосердие». Ее цель оказывать помощь жителям Луганской области (под контролем Украины), и оказались в сложной жизненной ситуации. Эти люди смогут получить от организации «Милосердие» финансовую помощь до 60 тысяч рублей.

Давид Тенирс Младший. Аллегория милосердия. 1640-е

При организации с 16 мая работает комиссия, которая принимает документы и решает вопрос об оказании помощи. Согласно порядку предоставления денежной помощи, её могут получить следующие категории граждан: семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; многодетные семьи, имеющие трёх и более детей; семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки и попечительства; граждане с инвалидностью I, II, III группы, инвалиды с детства; граждане, имеющие тяжёлые хронические заболевания; малоимущие и пожилые одинокие люди; другие категории населения, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В общественную организацию «Милосердие» за материальной помощью можно обратиться один раз в год.

Жители из подконтрольных Украине территорий уже начали обращаться в общественную организацию за материальной помощью на лечение и восстановление жилья. Планируется, что выплаты от «Милосердия» начнутся с 1 июня 2017 года в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

Украина отказывается выполнять пункт Минских соглашений, который обязывает ее возобновить финансирование пенсий и социальных пособий. Жители ЛНР их уже не получают 33 месяца.