Тифарити, 22 мая, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Миссия Красного Креста в Западной Сахаре обратилась с призывом к странам-донорам оказать срочную гуманитарную помощь гражданам САДР, проживающим в лагерях для беженцев. Об этом сообщает Sahara Press Service.

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«Истощаются запасы продовольствия. В частности, сахара, риса и других товаров первой необходимости, что вынудило Всемирную продовольственную программу ООН уже в мае уменьшить ежедневный рацион питания на 20%. Если помощь не поступит, то в июне ситуация может принять катастрофический оборот», — говорится в сообщении Красного Креста.

По данным Sahara Press Service, более 22 тысяч женщин и детей в Западной Сахаре страдают от анемии и недоедания.

«Острый продовольственный кризис совпадет по времени с наступлением священного месяца Рамадан и высокими температурами, которые окажут серьезное влияние на здоровье беженцев — женщин, детей и пожилых людей», — отметили в Красном Кресте.

Всемирная продовольственная программа подсчитала, что продовольственный минимум для беженцев во второй половине 2017 года обойдётся в $7,9 млн.