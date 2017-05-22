Белград, 22 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Сербия, вступив в НАТО, решила бы многие свои проблемы, но такой шаг противоречил бы воле 75% населения страны. Об этом 22 мая заявил премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич, передаёт белградская газета «Политика».

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В этой связи, по словам Вучича, Сербии имеет смысл поддерживать военный нейтралитет, чтобы вступить в Европейский союз, но и сохранить при этом наилучшие отношения с Россией и Китаем.

«До сих пор нам это удавалось. Мы слышали признания Путина и Рогозина, что Россия и Сербия никогда не имели лучших отношений, чем сегодня. Из США и ЕС говорят, что никогда у нас не было более тесного сотрудничества, а об отношениях с Китаем я даже и не говорю», — отметил Вучич.

В свою очередь, вступление республики в НАТО, как считает сербский премьер, привело бы к «глубокому расколу и раздору в национальном бытии, который продолжался бы многие десятилетия и имел долгосрочные последствия».

С другой стороны, Вучич отметил, что те 70% населения Сербии, которые выступают за сотрудничество с Россией против Запада, должны помнить также о рынках и об экономических последствиях всех шагов.

Напомним, ранее правительство Сербии приняло решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем, который возглавит уходящий президент республики Тимослав Николич. Предполагается, что совет стане межведомственным органом, который будет отвечать за сотрудничество Белграда с Москвой и Пекином в самых разных областях.

На минувшей неделе Томислав Николич на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время визита в Минск не исключил, что аналогичная его роль может быть формализована и в отношении сотрудничества Сербии с Белоруссией.