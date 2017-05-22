Москва, 22 мая, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Российская Федерация ввела ограничения на поставки продукции с трёх белорусских предприятий. Об этом сегодня, 22 мая, заявила пресс-секретарь Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Юлия Мелано.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

Она заявила, что ведомство временно приостановило ввоз продукции в России с трех белорусских предприятий. Под ограничения попали СООО «Мясопродукт» и ООО «Розовый кит».

«В связи с тем, что ветслужба Белоруссии не исключила ООО «Мясной двор «Тарасово» по просьбе Россельхознадзора из реестра в связи с его повторным отказом от проведения инспекции, с 24 мая введены временные ограничения на ввоз продукции указанного предприятия в Россию», — сказала Мелано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая Россельхознадзор запретил поставки масло-молочной продукции с пяти предприятий в Белоруссии.

15 мая представители Россельхознадзора провели переговоры с белорусскими коллегами из департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии. Однако по итогам переговоров никаких мер принято не было.

В итоге Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на импорт.