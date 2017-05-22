Стамбул, Турция, 22 мая, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Российская Федерация в ближайшее время не будет снимать запрет на импорт томатов из Турции. Об этом «на полях» форума Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) заявил журналистам сегодня, 22 мая, председатель правительства России Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM

Напомним, Россия и Турция подписали соглашение о двустороннем снятии ограничений в торговле. Однако, это соглашение не касается импорта томатов из Турции, который ранее был запрещен в рамках российских санкций против турецкой стороны, вызванных недружественными действиями Анкары.

Медведев заявил, что с поставок сельхозпродукции ограничения будут сняты зеркально. Но это не относится к томатам, запрет на импорт которых сохранится.

Глава правительства пояснил, что данное решение вызвано тем, что сельскохозяйственная отрасль экономики России изменилась и в нее были вложены немалые инвестиции.

«Решение последует немедленно в соответствии с постановлением правительства. То есть коллеги будут готовить изменения в отдельные акты правительства, а я их буду подписывать», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана на переговорах в Сочи, российский лидер пояснил главе Турции, что открывать российский рынок для помидоров он пока не намерен.

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов. Это достаточный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — сказал Путин.