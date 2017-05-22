Москва, 22 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить высказывание замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в Facebook: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Запись стала реакцией на предложение Поклонской провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

«Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти, и, в случае выявления нарушений российского законодательства, просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — сообщил Пискарёв.

«Комитет полагает, что публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата Государственной думы Натальи Поклонской в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации», говорится в запросе.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев призвал руководство Transparency International уволить заместителя гендиректора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) Илью Шуманова.