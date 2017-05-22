Берлин, 22 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Германия и ее автопроизводители должны инвестировать значительные средства, чтобы не упустить позиции в разработке электромобилей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 22 мая сообщает Reuters.

Daimler.com Mercedes-Benz Electric Car «Concept EQ»

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Меркель сделала свое заявление во время церемонии закладки фундамента нового завода компании Daimler AG по производству аккумуляторных батарей.

«Нам нужен долгосрочный горизонт планирования и компании, которые сделают инвестиции в будущее… Важно, чтобы электрокары были готовы для автомобильного рынка как можно быстрее», — заявила Меркель.

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Напомним, в то время как автопроизводители Германии наращивают производство электромобилей, большинство аккумуляторных батарей, которые они используют, изготавливаются в странах Азии. Данный факт вызывает опасения у властей ФРГ, что Германия может потерять передовые позиции в разработке электрокаров.

В марте текущего года представители Mercedes-Benz Daimler заявили, что компания ускоряет реализацию программы по разработке собственных электрокаров, стремясь подготовить 10 новых моделей к 2022 году. Размер инвестиций Mercedes-Benz Daimler составит $11 млрд.